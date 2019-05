Darksiders 2 per Switch appare sullo shop di Koch Media

Darksiders 2, nella sua versione Deathinitive, è apparso qualche tempo fa nel database dell’ente di classificazione canadese, preannunciando un possibile arrivo del Cavaliere dell’Apocalisse Morte anche sulla console ibrida di Nintendo. A quanto pare, l’arrivo potrebbe essere imminente.

Darksiders 2: la versione Switch potrebbe essere vicina

Dopo essere stato valutato dall’ente di classificazione canadese, EB Games, il titolo di THQ Nordic è comparso anche sullo shop ufficiale di Koch Media (come visibile sul sito ufficiale) la quale, ricordiamo, è stata acquisita dalla stessa THQ nell’ultimo periodo. Per quanto non sia ancora una conferma ufficiale, tale notizia potrebbe rivelarsi più concreta durante il prossimo E3 di giugno. Restiamo in attesa di aggiornamenti.