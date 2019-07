Stuber – Autista d’Assalto: arriva il film vietato ai minori della Disney

Per la prima volta dopo sei anni uscirà un film Disney vietato ai minori. Stiamo parlando di Stuber – Autista d’Assalto, che uscirà in America il 12 luglio e in Italia il 29 agosto. Il film tratta di un poliziotto che non potendo guidare a causa di un’operazione all’occhio, si affida ad un autista Uber, il quale si ritroverà immischiato nell’inseguimento di un assassino per le strade di Los Angeles.

Stuber – Autista d’Assalto: dopo sei anni torna un film vietato ai minori in casa Disney

L’ultimo film vietato ai minori Disney risale a sei anni fa: si tratta de’ Il Quinto Potere, la storia del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. La tematica VM (vietato ai minori) in ambito Disney non è mai stata affrontata in maniera concreta, forse con l’acquisto della 20th Century Fox, da parte della casa di produzione di Topolino, si dovranno rivedere i termini precedenti.