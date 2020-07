Solo 2: il film ha una possibilità di vedere la luce?

Vedremo mai Solo 2? Questo rimane ancora un mistero, ma Alden Ehrenreich, che ha interpretato il giovane Han Solo nel film del 2018, è aperto a riprendere il ruolo. Cioè, supponendo che la storia sia giusta. Per quanto riguarda un possibile seguito, l’attore ha risposto in modo molto vago per ora, senza alcun indizio che possa esserci qualcosa di ufficiale in lavorazione.

Alla sua uscita, Solo ha avuto una risposta discretamente positiva, ma ha continuato a trovare molto seguito, tanto che sui social media è emersa una forte campagna “#MakeSolo2Happen“, iniziata dai fan che desiderano vedere la storia continuare. Durante una recente intervista, Alden Ehrenreich ha affrontato la possibilità di adattarsi come il pilota dall’aspetto trasandato, affermando che tornerebbe solo se la storia fosse intrigante.

Le porte lasciate aperte alla fine del primo film per Solo 2 sono molte, e anche il regista Ron Howard ha espresso il desiderio di vederlo continuare. Inizialmente, Phil Lord e Chris Miller avrebbero dovuto dirigere lo spin-off di Star Wars, tuttavia, sono stati licenziati dopo che gran parte del film era stato girato, aprendo la strada a Howard per entrare.

Malgrado l’amore dei fan, Solo non ha funzionato particolarmente bene commercialmente, ha incassato appena 400 milioni di dollari al botteghino globale. Mentre ciò andrebbe bene per molti film, il budget gonfiato, grazie alle riprese, unito al peso delle aspettative, dato che si trattava di un film di Star Wars, lo ha reso finanziariamente una delusione.

Un sequel cinematografico di Solo sembra quasi del tutto fuori discussione, vista la performance al botteghino del primo film. Tuttavia, con il successo di The Mandalorian, una serie Disney + non sembra irrealistica. Potrebbe riprendersi con Han e Chewie, possibilmente facendoli incrociare con Jabba the Hutt. C’è anche la questione di Qi’ra e Maul, che è un tema che potrebbe anche essere esplorato. Per ora, è tutto ipotetico, spetta alla Lucasfilm decidere se renderlo concreto o no.