Hades: toccata quota 1 milione di copie vendute!

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, lo sviluppatore Supergiant Games ha potuto affermare con orgoglio che Hades, il suo action RPG, ha raggiunto la straordinaria quota di un milione di copie vendute. Recentemente approdato su Nintendo Switch, Hades arrivava da un lungo periodo di accesso anticipato su Epic Games Store, che durava dal dicembre 2018.

Anche se va notato che ben 700.000 copie sono state vendute proprio durante l’early access, il risultato rimane impressionante, se si pensa che il gioco ha venduto le restanti 300.000 in qualche giorno soltanto. L’impatto del periodo di accesso anticipato è stato sottolineato in maniera particolare da Supegiant Games, che ha tenuto a ringraziare i giocatori, che hanno aiutato il developer a migliorare il titolo:

Con il grande successo raggiunto dall’RPG roguelike, è probabile che ben presto anche i giocatori di altre piattaforme vorranno provare a cimentarvisi. Sui progetti relativi a una versione per Xbox One o PlayStation 4, Supergiant Games ha dichiarato:

Ambientato nell’Oltretomba, Hades vede come protagonista il principe Zagreus, il figlio del dio Ade, che vuole lasciare il regno del padre. Per farlo però, dovrà attraversare il Tartaro, i prati d’Asfodelo e i Campi Elisi, sconfiggendo tutta un’enorme varietà di nemici. Per portare a termine la sua impresa, Zagreus potrà accedere a potenziamenti e armi che gli verranno donati dalle divinità del pantheon greco. Siete pronti ad affrontare questo viaggio mitologico?

Hades has now sold more than 1,000,000 copies.

700,000 of these were during our Early Access development. To all our Early Access players: Thank you so much. We designed Hades for Early Access, believing you could help us make a better game. That's just what you did. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8

— Supergiant Games 🔥 HADES v1.0 is Out!! (@SupergiantGames) September 20, 2020