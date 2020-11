Chrono Sword: finanziato al 100% su Kickstarter

A 12 giorni dalla fine, Chrono Sword ha raggiunto il 100% stabilito per la sua campagna Kickstarter. Nelle ultime ore, infatti, il titolo del team 21th Century Ducks ha superato i 50.000 dollari posti come primo obiettivo. I prossimi stretch goal sono posti a 75.000 (per il doppiaggio) e 100.000 (per le cut-scene animate)

Il titolo viene definito dagli sviluppatori come un action-adventure in pixel art con un’atmosfera incredibile, combattimenti profondi e una storia epica. Sarai Aenor, una viaggiatrice del tempo e viaggerai nel passato e nel presente in un mondo decaduto.

L’uscita del gioco è al momento prevista per novembre 2021 e il team spera di far uscire Chrono Sword non solo su Steam, ma anche sulle maggiori console: Switch, Playtation e Xbox.