The Sinking City arriverà su PS5: svelata la data d’uscita

Frogwares ha recentemente annunciato quando uscirà The Sinking City su PlayStation 5, titolo già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. L’opera arriverà sulla console next-gen targata Sony Interactive Entertainment nella giornata del 19 Febbraio 2021, ossia domani, dove tra l’altro ci sarà anche una Deluxe Edition. Però, gli sviluppatori hanno confermato che non ci sarà l’update gratuito per coloro che possiederanno la versione PlayStation 4, di conseguenza gli utenti in possesso del prodotto dovranno acquistarlo nuovamente se vorranno testarlo su PlayStation 5.

Ecco il messaggio pubblicato dalla software house in merito alla questione:

The Sinking City su PlayStation 4 e su PlayStation 5 ha diversi editori in archivio. Su PlayStation 5, Frogwares è lo sviluppatore e l’editore del gioco. Poiché i giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno ID di gioco diversi e a causa di una situazione legale e tecnica in corso, questo gioco non è attualmente ammissibile per un aggiornamento della piattaforma.



In aggiunta, ecco una descrizione per coloro che non conoscessero la produzione lovecraftiana: