The Batman: primi dettagli sulla serie tv

The Batman è, senza ombra di dubbio, uno dei cinecomics targati DC Comics più attesi degli ultimi tempi. Ambientato in un ‘universo alternativo’ rispetto a quello definito il “DC Extended Universe”, racconterà le vicende di un giovanissimo Bruce Wayne/Batman – nel suo secondo anno di attività come vigilante mascherato a Gotham City – con le fattezze di Robert Pattinson. Il film, diretto da Matt Reeves, arriverà soltanto il prossimo anno ma non sarà l’unico progetto ambientato a Gotham in arrivo.

Infatti, un po’ come capiterà per tutti i film della DC, HBO Max ha messo in cantiere una vera e propria serie televisiva che si collegherà agli eventi di The Batman e chiamata, per ora, Gotham PD. Lo show, sviluppato dal regista Matt Reeves, sarà ambientato durante il primo anno di attività di Batman e mostrerà l’inizio della corruzione nella città vista, però, dagli occhi della polizia di Gotham City.

Ovviamente i dettagli di tutta l’operazione sono ancora top-secret ma, a quanto pare, i lavori sono già ben avviati visto che sono già iniziati i casting per i protagonisti della serie. Stando ad un report dell’autorevole The Illuminerdi, la produzione starebbe ricercando un’attrice di colore di età compresa tra i 35 ed i 45 anni per interpretare una ex detective della GCPD che ora ricopre la carica di procuratore distrettuale a Gotham; il secondo è un attore caucasico, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, per interpretare un detective che lavora per James Gordon. Ricordiamo che nel film Gordon sarà interpretato da Jeffrey Wright e, visto che sono stati annunciati dei possibili camei e partecipazioni del cast della pellicola nella serie, è più che probabile che appaia anche nello show.

The Batman uscirà il prossimo anno nei cinema.