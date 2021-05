Lost Judgment: pubblicati nuove informazioni e screenshot

Sega ha pubblicato nuovi screenshot e dettagli per Lost Judgment, l’imminente sequel del franchise Judgment. L’azione investigativa si è arricchita di nuovi elementi. L’abilità Traversal ti consente di infiltrarti in un territorio ostile scalando muri, attraversando edifici e, a volte, anche saltando tra di loro. La furtività è indispensabile per raccogliere informazioni senza essere rilevati, mentre la funzione Buzz Research ti consente di rilevare segni di problemi e i cani da ricerca ti aiutano a trovare indizi. Lost Judgment ha ottenuto nuovi stili di battaglia 3 VS 3, con l’aggiunta del personaggio Snake.

Takayuki Yagami si infiltrerà in una scuola superiore a Yokohama per trovare importanti informazioni di cui ha bisogno per risolvere il caso. Interagire con molti studenti del liceo svilupperà un dramma giovanile che ritrae il modo in cui gli studenti partecipano alla vita sociale della comunità, comprese le attività del club, e le interazioni tra di loro. I giocatori devono affrontare dei mini giochi per risolvere i casi che verranno loro proposti. Judgment è stato originariamente pubblicato per PS4 nel 2018 dallo studio Ryu Ga Gotoku di Sega, noto principalmente per la serie Yakuza. Il team di sviluppo non è l’unica cosa in comune con l’amato franchise criminale, poiché condivide anche l’ambientazione. Entrambe le serie sono ambientate a Kamurocho, una versione romanzata del quartiere a luci rosse di Kabukicho nel quartiere di Shinjuku, Tokyo.

Ricordiamo che esistono due versioni disponibili per l’acquisto, una delle quali è una versione deluxe del gioco. La versione deluxe viene fornita con un abbonamento stagionale. Lost Judgment uscirà in tutto il mondo il 24 settembre per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e Xbox One. Entrambe le versioni supportano la lingua in inglese e in giapponese. Inoltre saranno disponibili per le voci fuori campo, mentre i sottotitoli saranno in inglese (disponibili in due opzioni), italiano, francese, tedesco e spagnolo.