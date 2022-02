Elden Ring: disponibile un nuovo video

Nonostante siano trascorsi pochi giorni dal rilascio dell’ultimo video dimostrativo, l’entusiasmo per Elden Ring di FromSoftware è ormai alle stelle.

Dopo aver mostrato il Castello di Mourne e Liurnia dei Laghi, Game Informer che ha in esclusiva le informazioni da parte della suddetta casa sviluppatrice, è tornato con un nuovo filmato di gioco. Il video in questione dura cinque minuti, ma offre due contenuti interessanti.

Il primo è il combattimento a cavallo. Mentre i giocatori hanno il loro Destriero Spiritule per cavalcare e attaccare i nemici a cavallo, ci sono nemici che si potranno sfidare in groppa al loro destriero. La difficoltà dello scontro è nella media, ma un rapido attacco in salto può essere sufficiente per mettere i cavalieri nemici al tappeto, avendo modo di poterli finire con un colpo di grazia. Il filmato mostra anche un enorme orso ostile che non è propriamente un boss, ma mette in difficoltà i giocatori anche se cercano di combattere con la loro cavalcatura. Superare l’orso porta a una struttura anonima, ma un’ispezione più ravvicinata rivela un ascensore che conduce molto, molto, molto in basso. Nessuno spoiler sulla destinazione ma è comunque emozionante.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.