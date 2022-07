Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: nuovi dettagli sul sistema di combattimento

In questi giorni c’è molto fermento intorno alla saga di Final Fantasy VII Remake, soprattutto in vista dell’uscita della seconda parte, Final Fantasy VII Rebirth, nell’inverno del 2023. Fino ad allora, i fan possono accontentarsi di una rimasterizzazione di Crisis Core: Final Fantasy 7 in uscita quest’anno. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion presenta molti cambiamenti, da un’interfaccia utente più elegante alle combo di attacco collegabili, ma c’è ancora molto altro da aspettarsi.

In una recente intervista con GameSpot, la produttrice Mariko Sato ha rivelato che la modalità Hard, inclusa nella versione originale del gioco per l’estero, sarà disponibile per tutte le regioni a partire dall’inizio di Reunion.

Sono state aggiunte anche una nuova funzione dash e nuove scorciatoie per le abilità magiche e cose del genere. Volevamo rimanere fedeli all’esperienza di battaglia dell’originale Crisis Core, ma abbiamo anche guardato a Final Fantasy 7 Remake e abbiamo cercato di colmare il divario tra quell’esperienza e il battle system di Crisis Core Reunion. Si tratta quindi di un’ottima combinazione tra il sistema di combattimento originale e qualcosa di simile a Final Fantasy 7 Remake. Abbiamo anche ascoltato molti feedback dei fan su ciò che poteva essere migliorato, e abbiamo cercato di riflettere questi aspetti il più possibile in Crisis Core Reunion.

Inoltre, per coloro che sono infastiditi dal sistema Digital Mind Wave (DMW) che interrompe il flusso dei combattimenti con le sue cutscene, sarà ora possibile saltarle.

Per quanto riguarda il motivo per cui Reunion non è stato, ad esempio, un capitolo DLC per Final Fantasy 7 Rebirth, il character designer, Tetsuya Nomura, ha dichiarato:

Con il Remake di Final Fantasy 7, è un po’ difficile incorporare Crisis Core come esperienza nel Remake perché i giocatori devono incarnare Zack. E se questo è incluso solo in un capitolo separato e più piccolo, allora può essere presentato solo come un riassunto o un riepilogo di tutto ciò che è accaduto. Inoltre, a causa dei tempi di realizzazione dell’intero progetto del Remake, era meglio creare Crisis Core Reunion come titolo separato e non incorporarlo nell’esperienza del Remake stesso.

Questo non significa che gli altri spin-off e prequel riceveranno lo stesso trattamento.

Per quanto riguarda Dirge of Cerberus, dal punto di vista temporale si svolge dopo Final Fantasy 7. Quindi è un po’ difficile inserirlo nella storia attuale e in corso del Remake di 7. Ma alcuni personaggi di Dirge of Cerberus appariranno nei Remake di Final Fantasy VII, quindi i fan di Dirge possono aspettarselo.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion uscirà nell’inverno del 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. Nonostante tutti i cambiamenti, non ci saranno nuovi elementi della storia.