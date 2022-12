I The Game Awards sono tornati dopo un lungo anno di attesa e non potevano che aprirsi con un annuncio degno di nota!

Durante il pre-show si è reso protagonista Dead Cells Return to Castlevania, il nuovo DLC dell’acclamato roguelike (in cross-over con Castlevania) uscito nel 2018. Di seguito troverete il trailer d’annuncio. Il titolo è atteso per la prima metà del 2023.