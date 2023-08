Sonic Symphony World Tour: SEGA annuncia nuove date e ospiti

Dopo l’annuncio iniziale al Central di giugno, SEGA ha rivelato altre date, città e ospiti per celebrare l’imminente Sonic Symphony World Tour.

Il Sonic Symphony World Tour debutterà il 16 settembre 2023 alla Barbican Hall di Londra e proseguirà in oltre 15 grandi città tra cui Boston, Los Angeles, Parigi, Montreal, San Paolo e Tokyo. Purtroppo, non sono presenti date in Italia.

Il Sonic Symphony è un’esperienza che celebra oltre tre decenni di musica senza tempo dell’iconico franchise di Sonic the Hedgehog di SEGA. Dai classici a 8 e 16 bit alle canzoni rock e EDM, i fan potranno godere della magia iniziata con il concerto di Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Symphony e vedere i momenti iconici di Sonic prendere vita sul grande schermo. I brani saranno suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica e da una rock band, con arrangiamenti musicali inediti, tra cui un arrangiamento speciale realizzato da Tee Lopes, il compositore di Sonic Mania.

Il Sonic Symphony World Tour è co-prodotto da SEGA e soundtrec ed è presentato da MGP Live.

Jun Senoue e Tomoya Ohtani, compositori del franchise di Sonic the Hedgehog, faranno delle apparizioni come ospiti agli spettacoli di Los Angeles e Londra. Inoltre, Jun Senoue parteciperà anche allo spettacolo di San Paolo.

Di seguito le date del Sonic Symphony World Tour:

18 Agosto, 2023: San Diego, Sonic Speed Café (Primo show alle 11:30am) Seguiranno ulteriori dettagli sui social media

16 Settembre, 2023: Londra, Barbican Hall (3:30pm show SOLD OUT)

16 Settembre, 2023: Londra, Barbican Hall (8:00pm show, SOLD OUT)

22 Settembre, 2023: Parigi, Le Grand Rex

30 Settembre, 2023: Los Angeles, Dolby Theatre (3:30pm show)

30 Settembre, 2023: Los Angeles, Dolby Theatre (8:00pm show, SOLD OUT)

14 Ottobre, 2023: São Paulo, Brasil Game Show

15 Ottobre, 2023: São Paulo, Brasil Game Show

21 Ottobre , 2023: Boston, Emerson Colonial Theatre

28 Ottobre , 2023: Chicago, Auditorium Theatre

17 Novembre, 2023: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15 Dicembre, 2023: San Antonio, Majestic Theatre

29 Dicembre, 2023: Atlanta, Cobb Energy P.A.C.

05 Gennaio, 2024: Seattle, Paramount Theatre

06 Gennaio, 2024: San Francisco, Davies Symphony Hall

20 Gennaio, 2024: Washington DC, Warner Theater

27 Gennaio, 2024: Kansas City, Kansas City Music Hall

11 Febbraio, 2024: Tokyo, LINE CUBE SHIBUYA

17 Febbraio, 2024: Toronto, Meridian Hall

24 Marzo, 2024: Montreal, Wilfrid-Pelletier Theater

29 Marzo, 2024: Portland, Schnitzer Auditorium

6 Aprile, 2024: Milwaukee, Bradley Symphony Center

7 Aprile, 2024: Milwaukee, Bradley Symphony Center

Per acquistare i biglietti, accedere a prevendite esclusive e rimanere aggiornati su tutte le future date del tour, potete visitare il sito ufficiale.