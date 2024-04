21 Aprile 1989, trentacinque anni fa debutta il Game Boy!

21 Aprile 1989, una data decisamente importante nel mondo videoludico, poiché rappresenta il momento in cui, sul territorio giapponese, viene commercializzato per la prima volta un sistema portatile destinato non solo a diventare una pietra miliare del settore videoludico, ma anche a cambiarlo per sempre! Si, proprio trentacinque anni fa esatti debutta sul mercato il primo, indimenticabile Game Boy! La data, casualmente, coincide con quella di un altro evento storico tradizionale molto importante, ovvero i natali di Roma, leggermente più antichi, ovviamente, e per la precisione al 753 A.C. oltre duemilacinquecento anni fa, 2777 per la precisione.

Nel mondo dei videogiochi l’arrivo del Nintendo Game Boy è un momento molto importante, poiché nasce proprio con lui il mercato di massa delle console portatili di seconda generazione. Si tratta, infatti, del primo portatile ad otto bit targato Nintendo basato su cartuccia intercambiabile, ideato dal geniale Gunpei Yokoi. Prima del Game Boy la casa di Kyoto, come molti altri produttori, tra cui Mattel e Casio, aveva già proposto, a partire dal 1980, la linea Game & Watch, basata su macchine portatili stand alone, ovvero con un solo gioco al proprio interno, e tecnologia LCD. Il fatto di poter avere in un unico hardware tantissimi giochi diversi, cambiando semplicemente la cartuccia ROM, detta Game Pak, esattamente come sul fratello maggiore Nintendo Entertainment System è una vera rivoluzione. Ovviamente, come sappiamo, l’invenzione della cartuccia ROM intercambiabile nasce molto prima, ed esattamente nel 1976 su Fairchild Channel F (Video Entertainment System), da una idea dell’ingegnere informatico statunitense Gerald “Jerry” Lawson. E, a dirla tutta, esisteva già un sistema portatile a cartucce intercambiabili, ovvero MB Microvision, che però si basava su una tecnologia di overlay rimovibili, ed ha avuto uno scarso successo sul mercato. Il 21 Aprile 1989 la storia videoludica è cambiata per sempre.

La ludoteca ufficiale di Nintendo Game Boy offre 1049 titoli accreditati, sebbene a questi se ne siano aggiunti numerose altre decine tra produzioni indipendenti, remake e demake, oltre che esperimenti ludici demoscene di ogni tipo, tra cui Year 2031, di cui abbiamo parlato qui. Tra i titoli più celebri spiccano quelli first party di Nintendo stessa, come la serie Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link’s Aweking, Metroid II o i deliziosi titoli di Kirby, anche se le terze parti hanno offerto numerose versioni portatili dei loro successi, come TETRIS, iconico per Game Boy, Castlevania, Contra, Final Fantasy Legend e tanti tanti altri. Per maggiori informazioni su questo leggendario sistema vi rimandiamo allo speciale in occasione dei trenta anni che abbiamo pubblicato in questa pagina. 21 Aprile 1989, 21 Aprile 2024. Trentacinque anni di onorato servizio, ed un posto d’onore nella storia dei videogiochi e nel nostro cuore. Tanti auguri Game Boy!

https://www.youtube.com/watch?v=kPgCJ_sZ1Ys