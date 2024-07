Pokémon Sleep: 100 milioni di dollari di fatturato registrati dalla singolare app

Pokémon Sleep, tra i tanti giochi e app del franchise, sembrava fosse passato un po’ in sordina nonostante le singolari potenzialità: eppure, scopriamo ora che è stata una vera e propria “sleeping hit” in tutti i sensi, dato che comunque sembrerebbe aver generato ben 100 milioni di introiti per The Pokémon Company.

Scopriamo ora che il pubblico giapponese rappresenta il 44% dei download totali del gioco, contribuendo con circa 73 milioni di dollari in microtransazioni sin dal lancio del gioco. Segue il pubblico americano, che costituisce il 17% dei download totali e ha speso circa 15 milioni di dollari. Il pubblico taiwanese rappresenta il 7% dei download totali, con una spesa di circa 4 milioni di dollari. La percentuale restante è attribuita agli utenti provenienti da altre nazioni, principalmente i mercati europei.

Ricordiamo che Pokémon Sleep è un gioco in cui, posizionando il tuo dispositivo smart vicino al cuscino, potrai monitorare e registrare il tuo sonno per scoprire gli stili di sonno dei Pokémon. La tua avventura si svolge su un gruppo di piccole isole che si trova da qualche parte nel mondo. Insieme agli Snorlax che vivono su queste isole, svolgerai delle ricerche per scoprire come dormono i Pokémon.