Black Myth Wukong in bundle con GeForce RTX

Per un periodo limitato sarà possibile ricevere Black Myth Wukong con l’acquisto di una scheda grafica o desktop eleggibile, GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER o 4070 oppure un laptop con una GeForce RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070.

Partite per un viaggio entusiasmante nella mitologia cinese in Black Myth: Wukong nei panni del Predestinato ed esplora un mondo vasto e incantevole pieno di sfide e meraviglie. Scoprite verità nascoste dietro antiche leggende e svela i segreti di un glorioso passato. Con GeForce RTX Serie 40, immergetevi nella straordinaria grafica in ray-tracing completo, accelerata e migliorata da NVIDIA DLSS basato su IA per l’esperienza definitiva di Black Myth: Wukong.

Scoprite Black Myth: Wukong con full ray-tracing, noto anche come path-tracing, per l’esperienza più immersiva basata su GeForce RTX Serie 40. Il full ray-tracing simula realisticamente le proprietà della luce da un numero illimitato di sorgenti emissive, generando ombre, riflessi e illuminazione globale fisicamente accurati su tutti gli oggetti.