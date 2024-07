Flintlock The Siege Of Dawn: story trailer per l’Action RPG di A44 Games

Lo studio di sviluppo A44 Games, basato in Nuova Zelanda, e il publisher Kepler Interactive annunciato che è uscito il nuovo trailer di Flintlock The Siege of Dawn, il loro gioco Action-RPG in arrivo il 18 luglio per Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam ed Epic Games Store), e Xbox Game Pass.

Nei panni di Nor, viaggerai insieme a un misterioso ma potente dio simile a una volpe, noto come Enki, per cercare vendetta contro le divinità che minacciano di distruggere le terre di Kian. Da Uru, il grande guardiano alato della porta del Grande Abisso, al pluri-armato Rammuha che disprezza e teme il potere esplosivo della polvere da sparo, Nor dovrà sfoderare tutto il suo arsenale: colpi d’ascia, armi a pietra focaia e la devastante magia di Enki per superare le avversità e riportare la pace nel mondo di Kian.

Flintlock: The Siege of Dawn in arrivo il 18 luglio è ora disponibile in preordine su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (Steam o Epic Games Store) con uno sconto limitato rispetto al prezzo normale di 39,99 euro, e disponibile dal primo giorno con Xbox e PC Game Pass.

Una demo è attualmente disponibile su Steam: entra nel mondo di Kian e dai un assaggio dell’epica avventura che ti attende all’uscita del gioco completo. Inoltre, una Deluxe Edition fisica è disponibile per il pre-ordine per Xbox Series X|S e PlayStation 5 presso rivenditori selezionati tramite Maximum Entertainment, e viene fornita con il gioco completo, la colonna sonora digitale, l’artbook digitale e contenuti cosmetici DLC aggiuntivi per Nor oltre alla Champions Pistol e alla Champions Axe.