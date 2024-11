LEGO Horizon Adventures Recensione: un’odissea da (ri)costruire

Dopo aver conquistato milioni di giocatori con Horizon Zero Dawn, Aloy torna a sorprenderci: questa volta, la coraggiosa cacciatrice Nora si immerge nel coloratissimo mondo LEGO Horizon Adventures. Svelato durante l’ultimo Summer Game Fest, questo crossover rappresenta un’innovazione per entrambi i franchise. Guerrilla Games e Studio Gobo hanno unito le forze per creare un’esperienza di gioco unica, che rivisita le avventure di Aloy con un tocco giocoso e creativo. Nella nostra recensione completa, proveremo ad esplorare a fondo questo nuovo capitolo della saga, analizzando gameplay, grafica e come il mondo di Horizon si adatta all’estetica LEGO.

Immaginate di esplorare le Lande Meridionali costruite mattoncino dopo mattoncino, o di affrontare le Macchine più iconiche, dai Cornalunghe ai Divoratuono, in versione LEGO. LEGO Horizon Adventures promette di offrire un’esperienza di gioco divertente e coinvolgente, sia per i fan di Horizon Zero Dawn che per gli appassionati dei mattoncini danesi. Aloy può contare su nuove abilità e gadget, sempre fedeli al suo stile di gioco caratteristico, personalizzare il suo aspetto, costruire nuove armi e affrontare sfide sempre più impegnative. Ma la vera domanda è: riuscirà questo crossover a catturare lo spirito di entrambi i franchise, confezionando un’esperienza di gioco memorabile?

LEGO Horizon Adventures: uomini, macchine e mattoncini

Studio Gobo ha realizzato un’interpretazione straordinaria dell’epico mondo di Horizon Zero Dawn, tramutandolo in un’avventura LEGO ricca di umorismo e riferimenti alla saga originale. Il titolo, pur semplificando alcuni aspetti della trama per adattarsi a un pubblico più giovane, mantiene intatta l’anima del gioco di Guerrilla Games. Il mondo post-apocalittico di Horizon, popolato da imponenti Macchine e tribù di cacciatori, viene rivisitato con la caratteristica estetica LEGO, offrendo un’esperienza visivamente accattivante e divertente. Le Lande Meridionali, la Foresta Proibita e altre iconiche location del gioco originale vengono ricreate con i celebri mattoncini, mantenendo inalterato il loro fascino.

Aloy, la protagonista, mantiene la sua determinazione e il suo spirito indomito, ma viene presentata con un tono più leggero e giocoso. Le sue interazioni con i personaggi secondari, come Varl ed Erend, sono arricchite da battute e gag che strizzano l’occhio ai fan della serie originale. Il gameplay, tipico dei titoli LEGO, offre un mix di esplorazione, combattimento e puzzle-solving. I giocatori potranno costruire oggetti e veicoli utilizzando i mattoncini, affrontare le Macchine in epiche battaglie e scoprire i segreti nascosti del mondo di gioco. Nonostante la semplificazione di alcuni elementi narrativi, LEGO Horizon Adventures riesce a catturare lo spirito avventuroso di Horizon Zero Dawn, offrendo un’esperienza di gioco adatta a un pubblico ampio. Il titolo è un’ottima introduzione al mondo di Aloy per i più giovani, ma saprà divertire anche i fan della serie originale grazie alla pletora di easter egg e riferimenti che gli sviluppatori hanno riversato.

L’apocalisse a misura di bambino

Immaginate di esplorare le vastità delle Lande Meridionali, non più dominate da imponenti Macchine e tribù di cacciatori, ma ricreate con i coloratissimi mattoncini LEGO. È proprio questa l’esperienza che offre LEGO Horizon Adventures, un’avventura che fonde l’epicità post-apocalittica di Horizon Zero Dawn con la spensieratezza e la creatività del mondo LEGO. Vestiremo i panni di Aloy, la nostra indomita cacciatrice Nora, ora alle prese con un’avventura più leggera ma non per questo meno appassionante. Esploreremo ambientazioni iconiche, come la Foresta Proibita e le rovine delle antiche città, risolvendo intricati puzzle, sconfiggendo nemici unici e scoprendo i segreti nascosti di questo nuovo mondo. Ogni angolo del gioco è un’opportunità per costruire, distruggere e interagire con l’ambiente circostante, tipico dei titoli LEGO.

Il gioco si presta perfettamente alla modalità cooperativa, permettendo a due giocatori di esplorare insieme il mondo di Horizon. Potrete affrontare sfide cooperative, costruire insieme e condividere momenti di gioco unici. La possibilità di giocare in compagnia aggiunge un ulteriore livello di divertimento e rende l’avventura ancora più coinvolgente. LEGO Horizon Adventures riesce a catturare in pieno lo spirito di Horizon Zero Dawn, mantenendo inalterato il fascino del mondo post-apocalittico creato da Guerrilla Games. Allo stesso tempo, l’approccio leggero e umoristico tipico dei giochi LEGO rende l’esperienza più accessibile e divertente, anche per i giocatori più giovani. Tuttavia, malgrado i suoi numerosi pregi, LEGO Horizon Adventures presenta anche qualche piccola limitazione. I movimenti dei personaggi LEGO, a volte goffi e poco precisi, possono risultare frustranti, soprattutto durante le fasi più dinamiche. Inoltre, la sensibilità del puntamento dell’arco, eccessivamente elevata, richiede un po’ di tempo per abituarsi e può rendere difficili i combattimenti più impegnativi.

Un’avventura da mettere insieme

Mentre l’anima dell’originale rimane perlopiù intatta, il gameplay ha subito alcune semplificazioni che, se da un lato rendono l’esperienza più accessibile, dall’altro limitano la profondità e la varietà delle interazioni. La divisione in livelli, pur facilitando la narrazione, incanala l’esplorazione in percorsi piuttosto lineari, limitando le possibilità di deviazioni e scoperte inaspettate. Questa scelta, seppur comprensibile, risulta in contrasto con l’ampia libertà di esplorazione offerta da Horizon Zero Dawn. Tuttavia, il gioco introduce elementi innovativi che arricchiscono l’esperienza. I gadget, come gli stivali esplosivi e il chiosco di hot dog, offrono nuove e divertenti possibilità tattiche, rendendo i combattimenti più dinamici e imprevedibili. A difficoltà intermedia, in particolare, gli scontri con le Macchine rappresentano una sfida stimolante.

Messe da parte le restrizioni in termini di gameplay, LEGO Horizon Adventures brilla per la qualità del suo comparto tecnico. La rappresentazione dei mattoncini LEGO è eccezionale, con una resa visiva che cattura l’essenza del celebre giocattolo. Le ambientazioni, ricreate fedelmente dall’universo di Horizon Zero Dawn, sono colorate e dettagliate, offrendo un’esperienza visiva di alto livello. Questa scelta stilistica, che privilegia l’estetica dei mattoncini rispetto a una miscela di elementi reali e virtuali, si rivela vincente, garantendo un risultato visivamente coerente e tecnicamente solido. Il gioco propone una rivisitazione in chiave LEGO dei celebri Calderoni, offrendo ai giocatori tanti enigmi da risolvere e combattimenti contro interminabili orde di Macchine. Questa tipologia di sfide, unita alla presenza di numerosi collezionabili, missioni secondarie e boss fight, contribuisce a garantire una buona varietà di gameplay. La possibilità di sbloccare skin ispirate ad altre saghe LEGO, come Ninjago e LEGO City, aggiunge un ulteriore elemento di personalizzazione e divertimento.

Piattaforme: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5

Sviluppatore: Guerrilla Games, Studio Gobo

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Data di uscita: 14 novembre 2024

LEGO Horizon Adventures presenta un’esperienza di gioco duratura e coinvolgente, con una longevità che varia a seconda della difficoltà scelta e del desiderio di scoprire tutti i segreti nascosti nel mondo di gioco. La modalità cooperativa, inoltre, prolunga ulteriormente la durata dell’avventura, regalando momenti di gioco spensierati e divertenti in compagnia. Il frutto della collaborazione tra Guerrilla Games e Studio Gobo si rivela un’ottima introduzione ai videogiochi per i più giovani, mentre la longevità, la ricchezza di contenuti e la possibilità di giocare in coppia lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di gioco leggera e spensierata.

