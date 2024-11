South of Midnight: pubblicato un nuovo Deep Dive

Compulsion Games e Microsoft hanno da poco pubblicato un lungo deep dive di circa trenta minuti interamente dedicato a South of Midnight. Come di consueto trovate il video rilasciato alla fine della notizia. Quest’ultimo svela molti retroscena sullo sviluppo del gioco, e spazia molto dal modo in cui si è pensato di costruire il mondo di gioco, allo storytelliing. South of Midnight al momento non ha ancora una data d’uscita precisa, fissata per un generico 2025, su Xbox Game Pass, Xbox Series X/S e PC.

La prima cosa che colpisce del gioco è sicuramente la direzione artistica, con i personaggi che son stati interamente realizzati con la tecnica cinematografica dello stop motion. Graficamente parlando il titolo si difende già da ora piuttosto bene, grazie ad un engine che riesce a portare su schermo un ottimo livello di dettaglio. Non è da escludere che maggiori dettagli sul gioco o sulla data d’uscita possano arrivare nel corso dei prossimi mesi, magari durante la nuova edizione degli Oscar americani del videogioco, i The Game Awards condotti dal giornalista americano Geoff Keighley. Ovviamente quest’ultima è semplicemente una nostra ipotesi, e non vi è nulla di ufficiale. Vi invitiamo come di consueto a restar sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

