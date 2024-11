Sea of Stars: disponibile da oggi l’update Dawn of Equinox

Il team di sviluppo Sabotage Studio ha da poco annunciato che a partire da oggi è disponibile un nuovo Update per Sea of Stars intitolato Dawn of Equinox. La compagnia ha anche pubblicato un trailer dedicato all’aggiornamento che come di consueto trovate alla fine della notizia. quest’ultimo della durata di circa un minuto, si concentra principalmente sul meccaniche di gioco. Sea of Stars è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch. Di seguito potete trovare l’elenco dei requisiti della versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 o successivo

Processore: Intel Core 2 Duo E8600 o AMD Phenom II X4 945

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R5 230 o Nvidia GeForce GT 520

DirectX: Versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD FX 4300 o Intel Core i3 2120

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R5 340X o Nvidia GeForce GTS 450

DirectX: Versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Nonostante non venga introdotto con questo aggiornamento, Sabotage Studio ha annunciato che la localizzazione in italiano arriverà in futuro, senza tuttavia dare indicazioni temporali più precise. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.