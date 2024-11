Horizon Online: spunta in rete la data d’uscita?

Stando a quanto emerso da un annuncio di lavoro comparso su X sembra che Horizon Online, spin-off multiplayer basato sull’universo narrativo di Horizon Zero Dawn uscirà nel 2025. Ad avvalorare questa informazione, ci pensa una voce fra i requisiti richiesti dall’annuncio che chiede al candidato la disponibilità a lavorare in Guerrilla Games a partire dalla prima metà del 2025. Per ora la software house non ha commentato tale indiscrezione, pertanto queste informazioni sono da prendere con le pinze. Nel caso voleste provare i titoli single player del franchise, trovate Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West su PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Di seguito trovate i requisiti della versione PC di Horizon Forbidden West.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB o AMD Radeon RX 5500XT 4GB

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Articoli Consigliati Xbox: Phil Spencer contro le espansioni fatte con contenuti tagliati Tomb Raider: in arrivo una nuova raccolta?

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Non è da escludere ad ogni modo, che qualche annuncio in merito a Horizon Online possa arrivare nel corso dei prossimi mesi. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.