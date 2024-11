Amerzon The Explorer Legacy: Microids posticipa il gioco al 2025

Microids ha da poco annunciato che Amerzon The Explorer Legacy, è stato posticipato al secondo quadrimestre del 2025. Il gioco attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC sarebbe inizialmente dovuto uscire questo novembre. La compagnia ha anche diramato una nota, di cui vi riportiamo qualche passaggio, in cui spiega le ragioni dietro al rinvio. “Abbiamo preso questa decisione, per garantire ai giocatori un’ottimale esperienza di gioco“. “C’è ancora molto da fare, per poter realizzare il gioco nel modo in cui lo abbiamo immaginato: un vibrante tributo a Benoit Sokal e al suo lavoro”. Di seguito potete trovare l’elenco dei requisiti richiesti dalla versione PC di Amerzon The Explorer Legacy.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-9 Gen / AMD Ryzen 3 4100 4 cores 3.8 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX580 8GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i7- 09 Gen / AMD Ryzen 5 4500 6 cores 3.6 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz

DirectX: Versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

