Tomb Raider: in arrivo una nuova raccolta?

Mentre Aspyr è al lavoro sulle remaster di Tomb Raider IV-V-VI nel frattempo spuntano in rete indizi su una possibile nuova raccolta di giochi della serie. A lanciare il primo indizio ci ha pensato Amazon, dove sulla descrizione di una raccolta per Nintendo Switch dedicata agli spin-off a visuale isometrica della saga, compaiono invece Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary e Tom Raider Underworld. Ad ogni modo, visto il grande successo riscosso da questo tipo di operazione non è del tutto da scartare l’ipotesi di una nuova raccolta contenente questi capitoli della serie.

Per ora la software house non ha commentato questa svista da parte del colosso americano, pertanto non resta che attendere comunicazioni ufficiali a riguardo. Sempre parlando del franchise, vi ricordiamo che il nuovo capitolo della saga è attualmente in sviluppo per console current-gen presso Crystal Dynamics. Non è da escludere che nuove informazioni a riguardo, possano arrivare nel corso dei prossimi mesi, magari durante la nuova edizione degli Oscar americani dei videogiochi i The Game Awards condotti da Geoff Keighley. Ovviamente quest’ultima è soltanto una nostra ipotesi e non vi è nulla di ufficiale in proposito. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

