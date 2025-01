Aloft: disponibile in accesso anticipato

Il team di sviluppo Astrolabe Interactive ha annunciato che a partire da oggi Aloft è disponibile in accesso anticipato su PC. Per celebrare l’occasione è stato anche pubblicato il trailer di lancio, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e quaranta mostra alcune scene d’intermezzo atte a raccontare la storia del gioco. Di seguito trovate i requisiti richiesti da Aloft. Segnaliamo infine che il gioco, ha il supporto alla lingua italiana per quanto riguarda i testi e il supporto completo per il pad Xbox.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A750

DirectX: Versione 11

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit o Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i7-10700K/ AMD Ryzen 7 5700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070S / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A770

DirectX: Versione 11

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.