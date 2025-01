Blade Chimera: Team Ladybug celebra il lancio con un nuovo trailer

Playism e WSS Playground hanno da poco annunciato che Blade Chimera, l’ultima fatica di Team Ladybug, è finalmente disponibile su PC e Nintendo Switch. Per celebrare l’occasione è stato anche pubblicato il trailer di lancio, che come di consueto potete trovare alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e mezzo si concentra principalmente sul gamplay mostrando fasi esplorative, alternate a frenetici scontri contro i nemici che incontrerete nel corso dell’avventura. Graficamente parlando questo nuovo metroidvania si difende molto bene, grazie ad un motore grafico capace di portare su schermo una discreta quantità di dettagli. Segnaliamo inoltre che Blade Chimera è interamente localizzato in italiano e che su PC, è disponibile anche una demo gratuita.

Caratteristiche di gioco:

Articoli Consigliati Achilles Survivor: annunciata la data d’uscita in Early Access Aloft: disponibile in accesso anticipato

Lux, la spada demoniaca: Lux offre una vasta gamma di utilità. Può effettuare attacchi potenti, proteggerti dai pericoli, agire come piattaforma e persino ripristinare oggetti andati perduti. Usa la tua compagna demoniaca per esplorare e sopravvivere in un’Osaka desolata e infestata dai demoni.

Sistema di progressione: man mano che Shin sconfigge i demoni e sale di livello, puoi sbloccare nuove abilità attraverso un albero delle abilità. Ottieni la skill Warp per viaggiare rapidamente sulla mappa o sblocca il doppio salto per raggiungere piattaforme elevate e scoprire nuove aree.

Varietà di armi: oltre alla pistola principale, Shin può utilizzare altre armi come spadoni e fruste. Sperimenta diverse combinazioni di armamenti per creare il tuo stile di combattimento unico.

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.