Exoborne: playtest in arrivo a febbraio

Il team di sviluppo Sharkmob Ab ha annunciato oggi l’imminente playtest per il tactical shooter a estrazione Exoborne. Quest’ultimo durerà dal 12 al 17 febbraio 2025 e sarà disponibile via Steam per i giocatori PC. I giocatori desiderosi di partecipare possono iscriversi alla pagina ufficiale del gioco su Steam per avere la possibilità di ottenere una chiave per la fase di test. Per celebrare l’annuncio, è stato anche pubblicato un trailer, che come di consueto, potete trovare alla fine della notizia.

Il playtest di Exoborne partirà il 12 febbraio alle 14:00 CET e terminerà il 17 febbraio, sempre alle 14:00 CET.

“Da tempo conduciamo test chiusi sia online che in studio”, ha commentato così Brynley Gibson, l’executive producer del gioco. “Ma questo è il nostro primo test su larga scala ed è una tappa incredibilmente emozionante per noi. Entrare in questa fase di collaborazione aperta con la community ci rende ansiosi di raccogliere preziose intuizioni e feedback che ci porteranno a elevare il gioco verso nuove vette”.

In Exoborne, i giocatori assumono il ruolo di Reborn, sopravvissuti speciali dotati di potenti Exo-Rig. Sono invitati a scegliere il loro approccio tattico personalizzando i loro Rig e adattando il loro loadout allo stile di gioco che preferiscono. I sopravvissuti dovranno affrontare rischi elevati alla ricerca di ricompense maggiori, combattendo contro altri giocatori, fazioni in guerra e le implacabili forze della natura. Con il trailer di oggi, Tar, il misterioso leader dei Reborn, invita i giocatori a riprendere la lotta contro Rebirth e ad affrontare ancora una volta la minaccia per la sopravvivenza dell’umanità.

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.