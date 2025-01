Synduality Echo of Ada: il gioco si mostra in un nuovo trailer

Bandai Namco ha da poco annunciato che a partire dalla giornata di oggi Synduality Echo of Ada, è disponibile in accesso anticipato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC per tutti i giocatori che hanno prenotato le edizioni Deluxe o Ultimate. Per celebrare l’annuncio la compagnia ha anche pubblicato un trailer dedicato al gioco, che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e cinquanta, mostra una lunga sequenza di scene d’intermezzo dedicate a svelare qualche informazione sulla storia. In Synduality Echo of Ada, i giocatori scelgono il loro Magus, una AI companion che li accompagnerà sul campo e cui formeranno un legame, per poi lanciarsi in missioni PvPvE per raccogliere i Cristalli AO e sopravvivere alle numerose minacce, inclusi gli altri Drifter.

Il gioco ha anche una modalità PvE, L’Amasia Investigation, che si focalizza sulla relazione tra Alba, un giovane Drifter, e Ada, il suo Magus, mentre cercano di scoprire la ragione della caduta di Amasia. Ricordiamo infine che il gioco sarà disponibile, a partire dal prossimo 24 gennaio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

