PlayStation: cancellati altri 2 titoli Live Service

Stando ad un report diffuso dalla testata Bloomberg, Sony Group avrebbe cancellato altri due giochi Live Service, di cui uno avrebbe dovuto essere ambientato nel mondo di God Of War. Inoltre stando alle informazioni trapelate sembra che i team che ci stavano lavorando fossero Sony Bend Studios e Bluepoint Games. Purtroppo non sono emersi i motivi dietro a queste cancellazione ma è probabile che i due giochi, non abbiano raggiunto la qualità richiesta dal colosso nipponico. Il celebre giornalista Jason Schreier ha specificato in un suo post sul social Bluesky: “PlayStation non ha detto se le cancellazioni porteranno a dei licenziamenti oppure no, ma ha affermato che gli studi non chiuderanno. Un portavoce di PlayStation ha inoltre confermato alla testata, che la società sta lavorando con i due team di sviluppo, per determinare i loro prossimi progetti”.

Attualmente nessuna delle compagnie di cui si parla nel report, hanno commentato queste informazioni, pertanto le informazioni riportate sin qui, vanno prese con cautela. Ricordiamo infine che, in una recente intervista l’ex boss di SIE Shuhei Yoshida, ha commentato questa strategia sui Live Service, con toni molto duri affermando di esserne contrario. Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

