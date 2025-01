Phantom Brave The Lost Hero: disponibile la demo

NIS America ha da poco pubblicato una demo per Phantom Brave The Lost Hero, titolo in uscita il prossimo 30 gennaio 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4. Mentre la versione PC arriverà in un non meglio precisato mese della primavera del 2025. Per celebrare l’occasione è stato anche rilasciato un nuovo trailer dedicato al gioco, che come di consueto, trovate alla fine della notizia.

Quest’ultimo della durata di circa tre minuti e cinquanta mostra alcune scene d’intermezzo atte a raccontare la storia del gioco. Attualmente la compagnia non ha diffuso informazioni in merito ai requisiti richiesti dalla versione PC del gioco, ma non è da escludere che possano venir diffuse una volta che si sarà più vicini alla release ufficiale del gioco. Graficamente parlando quest’ultimo si difende già da ora piuttosto bene, grazie ad un engine capace di portare su schermo una discreta quantità di dettagli. Molto bella anche la direzione artistica di Phantom Brave The Lost Hero che ricorda non poco opere come i vari capitoli della saga di Disgaea ma del resto era quasi inevitabile trattandosi dello stesso publisher. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

