Hearthstone: primo teaser per la prossima espansione

Qualche ora fa Blizzard ha deciso di pubblicare un breve teaser della prossima espansione di Hearthstone. Non si sanno molte informazioni in merito, ma il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia (dal titolo “E questo cos’è?”), fa in qualche modo intendere che sia legato alla Lega degli esploratori.

Hearthstone: novità in arrivo a luglio

Guardando il video, infatti, il Re Coboldo prova ad alzare una carta su un tavolo e la musica che si sente è quella proprio dell’espansione della Lega degli Esploratori. Come dice il video, “cosa riserva il futuro per la Legione del M.A.L.E. e i suoi diabolici piani?”. Ulteriori informazioni verranno rivelate il primo luglio. Questo trailer arriva pochi giorni dopo l’annuncio delle nuove carte del set classico.