Watchmen: ecco il trailer dal Comic-Con, premier ad ottobre

Ad inizio maggio era stato pubblicato il primo teaser trailer di Watchmen, adattamento a serie televisiva del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons. Durante il Comic-Con che sta andando in onda in questi giorni a San Diego, è stato pubblicato un nuovo trailer esteso. L’emittente televisiva HBO la ha anche pubblicato, sul proprio canale YouTube, e lo potete vedere in fondo alla notizia.

Watchmen: la serie uscirà ad ottobre

La serie, creata da Damon Lindelof, è una moderna rivisitazione della graphic novel con i vigilanti in maschera. Nel cast il premio Oscar Regina King, e poi Don Johnson, Jeremy Irons, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II e Louis Gosset Jr. La serie debutterà con la premiere ad ottobre. Vi lasciamo al trailer qui sotto.