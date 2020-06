Nuova collaborazione tra Psyonix e Rival Esports

Psyonix ha collaborato con Rival Esports per creare un nuovo sistema di alimentazione completo per gli Esport di Rocket League chiamato The Field .

La Rocket League Championship Series (RLCS) e il suo alimentatore Rocket League Rival Series (RLRS) non saranno sostituiti da The Field, ma le squadre di successo in questa competizione avranno la possibilità di entrare nelle leghe professionistiche.

Il campo è diviso in tre divisioni. La massima divisione, dal lancio, sarà composta da team RLCS e RLRS e da quattro qualificazioni che verranno nominate in seguito. La Divisione II sarà composta da 20 squadre che raggiungeranno il grado di Grand Champion nel corso di una stagione e la Divisione III sarà destinata a sfondare i Grand Champions e i giocatori che si sono separati dalle squadre nelle prime due divisioni.

Le stagioni dureranno un mese ciascuna con molta promozione e retrocessione. L’inizio di ogni mese vedrà le squadre promosse e retrocesse da ogni divisione. A metà di ogni stagione, ci sarà una promozione e retrocessione tra la seconda e la terza divisione.

La prima stagione inizierà il 1 ° agosto con un periodo di prova aperto a luglio per posizionare le squadre in opportune divisioni. Per ora, The Field passerà attraverso Discord ma c’è la possibilità di incorporare The Field direttamente nel gioco in futuro, secondo l’incantatore Dan “Sammael” Sherman su Reddit.

Rival Esports organizza tornei della Rocket League da quasi il tempo in cui il gioco è uscito e ora funzionerà in modo più formale.