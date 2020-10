ASUS: Tutte le offerte del Prime Day

In occasione del “Prime Day” il 13 e 14 ottobre sarà possibile acquistare su Amazon tantissimi prodotti ASUS con incredibili sconti.

Per lavoro, per la casa o per il gaming, le proposte dell’azienda per Amazon Prime Day sono tantissime. Saranno presenti, inoltre, ulteriori promozioni che si estenderanno fino al 18 ottobre.

Networking:

Il Wifi 6 offre un notevole miglioramento per quanto riguarda prestazioni, affidabilità e stabilità rispetto al Wifi 5. Durante il Prime Day, la compagnia offre l’occasione di sfruttare al meglio questa tecnologia grazie ai più recenti router AX, come ASUS RT-AX82U e ASUS RT-AX86U.

Per chi desidera invece coprire ambienti ancora più grandi, il sistema ASUS ZenWifi AC3000 garantisce la migliore rete mesh.

Si aggiungono inoltre alla promozione Prime Day, alcune offerte che si estendono fino al 18 ottobre su ASUS Lyra Voice e i router ASUS RT-AC86U e RT-AC85P.

Monitor:

Tutti gli appassionati di gaming non potranno farsi sfuggire invece il VG258QR, monitor da 24.5 pollici ultraveloce con refresh rate fino a 165Hz e 0.5 ms.

Fino al 18 ottobre sarà invece possibile approfittare di ulteriori offerte su monitor gaming come: ASUS VG278QR, VG279Q e VG278Q, tre monitor 27 pollici Full HD con un altissimo refresh rate a cui si affianca il monitor curvo da 35 pollici TUF VG35VQ.

Per chiunque fosse alla ricerca di un secondo monitor per completare la propria postazione, il ZenScreen MB16AC rappresenta una soluzione innovativa e straordinaria. Grazie al suo display da 15.6 e alla connessione Type-C ampliare il proprio spazio di lavoro non è mai stato così semplice, anche in mobilità. È possibile collegare infatti questo ZenScreen a notebook, smartphone o altri dispositivi come fotocamere.

L’ASUS ZenScreen MB16AC sarà in offerta fino al 18 ottobre.

Periferiche e Schede madri:

Tra i prodotti in promozione non mancano periferiche e schede madri.

Le scheda madre ASUS TUF X570-PLUS Wi-Fi rappresenta un’ottima soluzione per un upgrade della propria build o per crearne una nuova da zero.

Inoltre un kit di periferiche, con il mouse ROG Gladius II, la tastiera meccanica TUF K7 e il mousepad ROG Strix Slice sono ora in promozione

Notebook

Tutte le promozioni sui notebook si estenderanno fino al 18 ottobre.

ASUS Chromebook C423 è pensato per permetterti di aumentare la produttività in movimento.

È alimentato da un processore Intel Celeron N3350, dispone di scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 e di sistema operativo Chrome, il sistema sviluppato da Google, veloce, semplice e sicuro alla base di ogni Chromebook. Si avvia in pochi secondi e si aggiorna automaticamente, senza interrompere il lavoro.

ROG STRIX G15 integra un design aerodinamico e dallo stile inconfondibile, offrendo una formidabile esperienza per il gioco e il multitasking. Dotato della più recente CPU Intel Core i7 di decima generazione e della potente GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 offre una potenza ad alta velocità che sfrutta al massimo i vantaggi di un display fino a 144Hz. Le innovazioni intelligenti di raffreddamento portano le prestazioni a un alto livello e la connettività Wi-Fi 6 ultraveloce con 2 SSD in esecuzione in RAID 0 accelerano il lavoro e il gioco.

ASUS ZenBook 14 um431 che, grazie al display nanoedge con cornice sottile e all’esclusiva cerniera ergolift con alzata ergonomica che migliora la posizione di digitazione, si rivela essere un notebook estremamente perfomarmante

Compatto e leggero, con un peso di circa 1,40kg, questo notebook non sacrifica le prestazioni per le dimensioni: monta al suo interno infatti un processore AMD Ryzen 5 3500u, scheda grafica AMD RadeonV 8 e SSD PCIe da 512gb.

ASUS Zenbook 14 UX425 è, invece, perfetto per chi cerca buone prestazioni e massima portabilità in un notebook dal design esclusivo, Zenbook 14 UX425 monta un processore Intel Core i7 di decima generazione, scheda grafica integrata Intel Iris Plus Graphics e SSD PCIe da 512GB, il tutto in uno chassis in metallo sottile e leggero, dal peso di soli 1,2kg e dallo spessore di 1,39cm. Il comfort è garantito dalla presenza del tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, dalla cerniera ErgoLift e dalla tastiera retroilluminata per un’esperienza di digitazione eccezionale.

ASUS vi invita quindi a consultare la pagina dedicata su Amazon per scoprire tutte le offerte Prime Day a questo link

I seguenti prodotti, anche se non presenti all’interno della pagina, saranno comunque in offerta fino al 18 ottobre: ASUS VG278QR, ASUS VG279Q, ASUS VG278Q, ASUS TUF Curved VG35VQ, ASUS ZenScreen MB16AC, ASUS ZenWiFi AC3000, ASUS RT-AC86U, ASUS Lyra Voice