Fortnite: disponibile da oggi La vendetta di Mida

Da oggi 21 ottobre, e fino al 3 novembre, torna in Fortnite la modalità incubo, con la vendetta di Mida. Sul sito ufficiale del celebre titolo di Epic Games e People can Fly sono state pubblicate le caratteristiche di questo evento in tema con la festa di Halloween:

SE NON PUOI BATTERLI, UNISCITI A LORO

Mida Ombra e i suoi scagnozzi risvegliati hanno conquistato quella che un tempo era l’Agenzia. Durante Fortnite: l’incubo, seguirai le loro orme spettrali e tormenterai i tuoi avversari sull’isola.

Dopo avere subito un’eliminazione nelle modalità giocatore singolo, a coppie o a squadre, scendi nuovamente in battaglia come ombra per puntare alla Vittoria Spettrale. Unisciti ad altre ombre per sconfiggere i sopravvissuti utilizzando le tue abilità ultraterrene. Puoi provare per esempio a possedere un veicolo…

TRUCCHETTI MALEFICI

Dal regno delle ombre non provengono solo i redivivi. Mentre scorrazzi per l’isola, raccogli il Lanciarazzi a zucche, affronta i nemici con la Balestra del Cacciatore di fiere, cavalca una scopa da strega e metti alla prova una nuova invenzione di Mida. Le ombre hanno anche avuto l’accortezza di portare delle caramelle.

SFIDE E CHICCHE DI FORTNITE: L’INCUBO

Completa nuove sfide durante Fortnite: l’incubo per sbloccare ricompense speciali, inclusa la copertura Ombra di Mida, il piccone Zucca spaccatutto, il dorso decorativo Bobo e molto altro ancora! Segui la moda di stagione o equipaggiati da brivido tutto l’anno.

J BALVIN PROTAGONISTA DI UN PARTY DELL’ALTRO MONDO

La superstar mondiale del reggaeton e quattro volte vincitore del Latin GRAMMY J Balvin animerà il Party Reale con il Party dell’altro mondo, una performance speciale di cultura latino-americana e hip-hop che includerà il debutto di un nuovo brano con Sech! La festa comincerà sul Palco principale di Party Reale il 1° novembre alle 03:00 ora italiana. Per tutti i dettagli, inclusi gli orari delle repliche, dai un’occhiata al post sul blog relativo al Party dell’altro mondo.

PORTA IL DIVERTIMENTO CON IL MILITE DELLA FESTA

Per chi vuole indossare qualcosa di speciale alla festa, il nuovo costume Milite della festa è ora disponibile nel Negozio oggetti fino al 2 novembre alle 02:00 ora italiana. La notte sarà tua con questa rivisitazione al neon di un classico di Fortnite: l’incubo!

E come ricordo del vostro viaggio ultraterreno con J Balvin, tutti i proprietari di Milite della festa che partecipano a qualsiasi esibizione del Party dell’altro mondo di Fortnite sbloccheranno lo stile esclusivo J Balvin. Il neon e lo stile Balvin si uniscono in questa variante speciale.

CACCIA AL CODICE CREATIVO

Durante Fortnite: l’incubo, nella modalità Creativa di Fortnite saranno disponibili quattro isole in evidenza a tema, dove giacciono nascoste le cifre di un misterioso codice. Esplora queste isole infestate e metti assieme le 20 cifre necessarie per dissotterrare la copertura Furia della furia.

La prima isola sarà disponibile più tardi oggi, 21 ottobre. Torna nella modalità Creativa di Fortnite ogni giorno fino al 24 ottobre per visitare una nuova isola in evidenza e trovare le nuove cifre. Una volta trovate tutte le cifre, inserisci il codice completo su fortnite.com/redeem per aggiungere la copertura Furia della furia al tuo armadietto! (Il codice per il riscatto scadrà il 27 ottobre alle 16:00 ora italiana.)

DAI VITA AL TUO FORTNITE: L’INCUBO

Festeggia Fortnite: l’incubo anche quando non sei in gioco. A partire da oggi, porta Fortnite con te costruendo personalissimi cosplay e miniature di carta a tema Fortnite: l’incubo! Vai sul sito fortnitemarescosplay.fortnite.com fino al 3 novembre per scaricare e stampare i materiali, e poi costruisci le maschere Milite teschio, Milite ghoul e Aracno insieme ai modellini di Milite ghoul, Linguaccia e Corvo.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che uno degli scorsi eventi di Rocket Leaguevedeva il cross-over proprio con Fortnite.