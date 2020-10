One Piece: si festeggiano i 21 anni dell’anime

La giornata di ieri ha segnato una pietra miliare nella storia dell’animazione giapponese. One Piece ha infatti compiuto ventuno anni! Tanto è passato dall’esordio televisivo di quella che è, a tutti gli effetti, una delle opere più longeve e entusiasmanti del panorama nipponico. La prima apparizione della serie animata ispirata al pluripremiato manga del maestro Eiichiro Oda è infatti datata 20 ottobre 1999, e ci sono ormai intere generazioni che sono cresciute con Monkey D. Luffy e i suoi amici e che continuano a seguire lo straordinario viaggio della ciurma di Cappello di Paglia alla ricerca del tesoro di Gol D. Roger.

Una ricorrenza imperdibile, che i fan hanno voluto festeggiare sui social, condividendo i loro messaggi appassionati e i loro ricordi di una serie che si è imposta, negli anni, come una delle pietre angolari del genere shonen, assieme a anime del livello di Dragonball e Naruto.

Scorrendo tra i commenti dei fan, troviamo chi ha voluto ricordare questo anniversario condividendo uno screenshot della prima puntata in assoluto dell’anime, e qualcuno che ha voluto fare la famosa challenge virale “how it started vs. how it’s going“, chi ha proposto un riassunto delle prime saghe dell’anime, e chi invece ha voluto soltanto ringraziare per il viaggio.

L’anime di One Piece, dopo la conclusione del quale Oda potrebbe anche ritirarsi, si trova adesso nel bel mezzo della saga di Wano, e non vedrà la sua conclusione prima di altri cinque anni. Ci saranno dunque altri anniversari da passare insieme, e altre avventure da vivere con la ciurma di Cappello di Paglia, che si farà sempre più grande!

October 20th 1999 is the day the One Piece anime first aired in Japan! Happy 21st Anniversary to the One Piece anime and to many more wonderful years to come! pic.twitter.com/YfDUGQmCZz

— One Piece 🎃 (@OPfandom) October 20, 2020