Call of Duty League: ecco la stagione 2021

La Call of Duty League di Activision Blizzard torna per il 2021. Oggi, l’ufficio della lega ha annunciato che la stagione regolare inizierà l’11 febbraio dopo che uno speciale evento pre-campionato ha dato il via alle cose. Anche se la Lega ha detto che ci sono più informazioni in arrivo, ora ne abbiamo abbastanza per iniziare.

Anche se la stagione regolare 2021 della Call of Duty League inizierà dall’11 al 14 febbraio con la Atlanta FaZe Home Series online , sarà l’evento pre-stagionale Kickoff Classic della Call of Duty League che prepara i fan per la prossima stagione.

Per celebrare il suo primo anniversario, dal 23 al 24 gennaio i fan determineranno le partite giocate in questo evento tramite sondaggi online. Secondo la lega, le prime tre squadre in termini di finale di stagione regolare “terranno sondaggi online per determinare quale squadra si affronteranno al Kickoff Classic alla fine del mese”.

Il campionato offre anche ai fan un altro motivo per guardare mentre le squadre “parteciperanno a un progetto di serpente unico per determinare i primi gruppi della stagione 2021”. Il nuovo formato presentato ai fan nel Group Selection Draw Show “presenterà un formato unico” che includerà le squadre partecipanti. “L’esclusivo formato Snake Draft consentirà alle squadre di selezionare la squadra che verrà inserita nel gruppo del suo avversario successivo.”

Il Dallas Empire della Call of Duty League 2020 , che guida il Group Alpha, selezionerà per primo, il che determinerà chi avrà il secondo classificato del 2020 Atlanta FaZe nel proprio gruppo: Group Bravo. Atlanta selezionerà quindi una squadra per il gruppo di Dallas.

Per avere una spiegazione completa su come avverrà questo sorteggio, il campionato ha messo insieme un video esplicativo che puoi trovare qui .

La scorsa stagione, il Dallas Empire ha vinto il campionato di campionato, portando a casa $ 1,5 milioni dopo aver sconfitto l’Atlanta FaZe 3-2.