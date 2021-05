Final Fantasy 7 Remake Intergrade: nuove informazioni da Square Enix

Square Enix ha pubblicato una serie di nuovi screenshot e dettagli per Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Gran parte di esso è incentrato sull’episodio INTERmission, l’episodio di Yuffie che vede lei e Sonon intrufolarsi nella Shinra per rubare una potente Materia. Le nuove informazioni rivelano anche la presenza di Nero, il fratello minore di Weiss.

Risiedendo all’interno del Deep ground e membro dell’élite Tsviets, Nero, soprannominato Nero the Sable, non è l’unica minaccia che i giocatori dovranno affrontare. I giocatori devono combattere anche contro Scarlet. La perfida scienziata ha creato Materia che Yuffie e Sonon vogliono rubare alla Shinra. I due personaggi possono contare su una serie di tecniche per rendere la vita più difficile ai loro nemici. Yuffie e Sonon possono scatenare Attacchi Combinati come l’Arte della Guerra, che danneggia un nemico e consente ai colpi successivi di infliggere più danni. Altra tecnica è il Windstorm che danneggia i nemici vicino ai due personaggi e poi li lancia. Entrambi hanno anche i loro rispettivi Limit Breaks, Yuffie può usare il Bloodbath, mentre Sonon usa Dance of the Dragoon. Nel DLC sono presenti diversi mini giochi, come ad esempio Fort Condor, il gioco di strategia basato sulla missione in stile tower defense, presente anche nel titolo originale di Final Fantasy 7. Nel mini gioco, due giocatori che schierano delle unità per conquistare la base nemica mentre difendono la propria. In base al tabellone selezionato, il numero di cariche ATB, Materia e unità disponibili cambierà. L’ATB viene utilizzato per schierare unità con ognuna di tre ruoli: Avanguardia, Difesa e Distanza. A seconda del loro ruolo, saranno efficaci contro un diverso tipo di nemico. Ramuh, il Signore di Levin che utilizza i fulmini per distruggere i nemici. Come nuova evocazione, è in grado di usare Voltaic Lance per danneggiare i nemici vicini per un breve periodo e Judgment Bolt per fornire un enorme temporale a tutti i nemici.

Entrambe le edizioni di Final Fantasy 7 Remake Intergrade includono il gioco base e l’episodio di Yuffie, ma il digital deluxe include anche un art book digitale e una mini colonna sonora digitale. Coloro che prenotano una delle due edizioni dal PS Store riceveranno anche l’arma Cacstar per Yuffie. L’edizione standard costa € 69,99, mentre quella digitale deluxe costa € 89,99. Final Fantasy 7 Remake Intergrade uscirà il 10 giugno, in esclusiva per PS5.