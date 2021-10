Demon Slayer: ecco il trailer ufficiale della seconda stagione

Dopo un’attesa spasmodica, che ha letteralmente sfibrato i fan, la seconda stagione di Demon Slayer ha finalmente rivelato la sua data d’esordio. L’anime tratto dall’opera di Koyoharu Gotoge e realizzato dallo studio d’animazione Ufotable tornerà a partire dal 5 dicembre, e verrà trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchyroll.

Nel frattempo però la serie entrerà in un breve arco narrativo di sette episodi che riassumerà gli eventi del film campione d’incassi Demon Slayer Mugen Train, e che racconterà il viaggio di Kyojuro Rengoku pr raggiungere il treno stesso.

Pur trattandosi di episodi riassuntivi, non si tratterà comunque di una replica precisa di quanto abbiamo visto nel film che ha letteralmente sbancato il botteghino giapponese e statunitense. Il breve arco narrativo infatti racconterà gli eventi di Mugen Train approfondendo proprio il punto di vista del Pilastro della Fiamma, grande protagonista della pellicola, oltre che ispiratore e mentore di Tanjiro e dei suoi amici.

Nella serata di ieri, Crunchyroll ha condiviso un trailer esclusivo che, oltre a un reel della precedente stagione e del film, ha mostrato anche alcune scene inedite della seconda stagione della serie ispirata all’opera della Gotoge. Inoltre il trailer si concentra anche sull’arco narrativo speciale destinato a Rengoku, che permetterà non solo di rivivere gli emozionanti eventi di Demon Slayer Mugen Train, ma anche di approfondire un personaggio come il Pilastro della Fiamma, che si è sicuramente imposto come uno dei più amati dai fan.

Ora agli appassionati non resta che attendere l’esordio ufficiale della seconda stagione dell’opera, da seguire su Crunchyroll senza perdersi nemmeno una puntata. Il viaggio di Tanjiro e di sua sorella Nezuko per sconfiggere il capo dei demoni, Kibutsuji Muzan, ricomincerà dall’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, dove potremo vedere i nostri protagonisti impegnati al fianco del Pilastro del Suono, Tengen Uzui, contro un’altra delle spaventose Lune Crescenti, la demone Daki. Siete pronti?