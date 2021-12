Syberia The World Before: dev diary sulle musiche

In attesa dell’uscita di Syberia The World Before l’anno prossimo, Microids ha pubblicato un video del dietro le quinte sulla creazione delle musiche di gioco, con tanto di annuncio dell’album digitale della colonna sonora, pubblicato da Decca Records US, parte di Universal Music Group.

Registrato nella capitale ungherese alla presenza della talentuosa Budapest Film Symphony Orchestra, il filmato mostra anche un’intervista al noto compositore Inon Zur, coinvolto nel processo di creazione dei temi principali della saga fin da Syberia 2. La colonna sonora presenta una musica orchestrale complessa e melodica, che trasporterà i suoi ascoltatori in un mondo ispirato attraverso ogni partitura.

Inon Zur (vincitore dell’EMMY Award e tre volte candidato ai BAFTA), uno dei più talentuosi compositori dell’industria, dietro le opere di Starfield, The Elder Scrolls, Dragon Age, Prince of Persia ed Everquest, ancora una volta, ha offerto ai fan di Syberia e di tutti i giochi d’avventura una partitura unica, portando la musica classica nei videogiochi ad un altro livello.

Queste Le parole di Zur: “Sono assolutamente entusiasta e orgoglioso di tornare per la terza volta nel magico ed evocativo mondo di Syberia. È molto personale per me poiché la storia tocca, in molti punti, la storia della mia stessa famiglia. L’incredibile Benoît Sokal e il team Microids hanno creato una storia scritta in modo magistrale che mi ha conquistato, e la musica è nata dalle mie emozioni più profonde. Spero davvero che la mia musica possa emozionare i giocatori come ho fatto io quando sono stato introdotto a Syberia: The World Before”.

La pianista di fama mondiale Emily Bear, 20 anni, è presente nell’album Syberia e ha partecipato all’intervista. Nominata ai Grammy, premiata come compositrice e artista discografica fin dal suo debutto professionale all’età di cinque anni, la Bear ha raggiunto un successo rivoluzionario come pianista, compositrice, produttrice e cantautrice. Si è esibita sui palchi più leggendari del mondo ed è la mentore del produttore Quincy Jones. Nel filmato si vede anche una delle protagoniste del gioco, Dana Roze, suonare il piano.

Come detto in precedenza, Microids, in collaborazione con Decca Records US, ha annunciato la disponibilità digitale di Syberia: The World Before digital album. Un’edizione in vinile 2-LP seguirà nel marzo 2022.

Syberia The World Before si può preordinare su Steam, GOG e Epic Games Store e sarà disponibile nel primo trimestre 2022. Le versioni per console saranno disponibili in seguito.

Qui sotto potete vedere il video.