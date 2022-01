Danganronpa Trigger Happy Havoc: disponibile su Xbox One e Game Pass

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition di Spike Chunsoft è ora disponibile per Xbox One e PC tramite il Microsoft Store. In vendita al dettaglio per € 15, è anche giocabile su Game Pass. Danganronpa si concentra su un gruppo di studenti che sono intrappolati all’interno della Hope’s Peak Academy e devono partecipare a giochi contorti organizzati da uno strano orso di pezza di nome Monokuma.

Gli studenti devono uccidersi a vicenda e poi tenere un finto processo per trovare il colpevole. Come versione migliorata del gioco rilasciata per celebrare il suo decimo anniversario, l’ Anniversary Edition offre gallerie per rivedere tutti gli eventi dei personaggi, visualizzare i loro sprite e le loro battute vocali e altro ancora. Potete persino visualizzare le illustrazioni e le schede dei personaggi dall’art book ufficiale. Di seguito una panoramica tramite Steam:

L’accademia Hope’s Peak è la sede dei migliori e più brillanti studenti liceali del Giappone, i fari della speranza per il futuro. Ma quella speranza improvvisamente scompare quando Makoto Naegi e i suoi compagni di classe si trovano imprigionati a scuola, tagliati fuori dal resto del mondo e vittime dei capricci di uno strano orsetto assassino di nome Monokuma. Mette gli studenti uno contro l’altro, promettendo la libertà a chiunque riesca a uccidere un compagno di classe e farla franca.

Tocca a voi scoprire chi sia in realtà Monokuma, e perché siete stati portati via dal vostro modo. Ma attento a quel che desiderate: a volte non c’è niente di più mortale della verità.

Caratteristiche

Rischio mortale : dovrete indagare su ogni incidente, cercare indizi e parlare con i compagni di classe per provare a venire a capo di ogni brutale caso.

: dovrete indagare su ogni incidente, cercare indizi e parlare con i compagni di classe per provare a venire a capo di ogni brutale caso. Gara di popolarità: conquistate la fiducia dei tuoi compagni di classe in ogni indagine, raccogliendo informazioni per capire chi è il colpevole.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition è disponibile per mobile, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Steam e su Xbox Game Pass.