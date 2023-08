Hellboy Web of Wyrd: annunciata la data

Lo sviluppatore Upstream Arcade e il publisher Good Shepherd Entertainment hanno annunciato la data d’uscita di Hellboy Web of Wyrd, avventura action tratta dal celebre fumetto di Mike Mignola. Sarà disponibile dal 4 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Sviluppato da Upstream Arcade, Hellboy Web of Wyrd si avvale di una grafica fedele ai capolavori originali di Mike Mignola. Come nel fumetto, il gioco condurrá Hellboy in una serie di avventure molto diverse e del tutto straordinarie. Inoltre, sebbene ogni storia sia a sé stante, ognuna è legata alla misteriosa eredità della Butterfly House.

Costruita nel 1962 dall’occultista Pasquale Deneveaux, la Butterfly House è molto più di una semplice residenza: è un portale. Realizzata sfruttando energie occulte, i suoi strani angoli e le geometrie non euclidee sono stati progettati con un unico turpe scopo in mente: aprire varchi che conducono a una dimensione terribile e affascinante chiamata Wyrd.

Affronta una schiera di creature da incubo e omuncoli mentre esplori i regni all’interno del Wyrd. I combattimenti sono stati studiati per creare incontri impegnativi che ti incoraggeranno ad apprendere schemi, schivare, parare e, naturalmente, a colpire i tuoi nemici fino all’ultimo.

Qui sotto il trailer che annuncia la data di Hellboy Web of Wyrd.