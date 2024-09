Un Film Minecraft: il nuovo trailer italiano del live action tratto dal videogioco

Da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures arriva, con Jason Momoa e Jack Black protagonisti, “A Minecraft Movie,” (nel nostro Paese, “Un Film Minecraft“) diretto da Jared Hess, è il primo adattamento cinematografico live-action del celebre videogioco Minecraft. Il film vede anche la partecipazione di Emma Myers (“Wednesday”), della candidata all’Oscar Danielle Brooks (“The Color Purple”), di Sebastian Eugene Hansen (“Just Mercy,” “Lisey’s Story”), con Jennifer Coolidge. Vi presentiamo oggi il teaser trailer del film doppiato in italiano.

Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non solo ti aiuta a costruire, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro disadattati —Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks)— si trovano alle prese con problemi quotidiani quando, all’improvviso, vengono catapultati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: una bizzarra terra meravigliosa e cubica che prospera sull’immaginazione. Per tornare a casa, dovranno padroneggiare questo mondo (e proteggerlo da creature malvagie come Piglin e Zombie) mentre intraprendono una missione magica con un artigiano esperto e inaspettato, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a essere coraggiosi e a riscoprire le qualità che li rendono unici nella loro creatività… proprio le abilità di cui avranno bisogno per prosperare nel mondo reale.

Articoli Consigliati Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano mostra il gameplay di Noob Saibot Dieci anni di Destiny: Bungie festeggia e viaggia verso nuove Frontiere

Il candidato all’Oscar Jared Hess (“Ninety-Five Senses,” “Nacho Libre”) dirige il film, con Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson e Vu Bui come produttori, e Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza, Jonathan Spaihts, Pete Chiappetta, Andrew Lary e Anthony Tittanegro come produttori esecutivi.

Il team creativo dietro la telecamera include il direttore della fotografia nominato ai BAFTA Enrique Chediak (“127 Hours,” “Transformers: Rise of the Beasts”), il premio Oscar per la scenografia Grant Major (“Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re,” “The Meg”), l’editor James Thomas (“Pokémon: Detective Pikachu”, i film di “Borat”), il supervisore agli effetti visivi premio Oscar Dan Lemmon (“Il Libro della Giungla,” “The Batman”), e la costumista Amanda Neale (“The Meg,” “What We Do in the Shadows”). Il casting è curato da Rachel Tenner. I supervisori musicali sono Gabe Hilfer e Karyn Rachtman, e la colonna sonora è composta da Mark Mothersbaugh (“Thor: Ragnarok,” i film “LEGO”).

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojäng Aktiebolag, un film di Jared Hess, “A Minecraft Movie.” Il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures a livello mondiale e da Legendary East in Cina, con uscita esclusivamente nei cinema e IMAX in Nord America il 4 aprile 2025, e a livello internazionale a partire dal 2 aprile 2025.