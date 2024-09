Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano mostra il gameplay di Noob Saibot

Warner Bros. Games ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay per Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano dedicato a Noob Saibot, uno dei sei personaggi giocabili in arrivo con l’espansione di Mortal Kombat 1. Il trailer presenta le abilità e le mosse di Noob Saibot, oltre ad alcuni elementi della storia che forniscono spunti sulle origini e sul ruolo del personaggio all’interno dell’Universo di Mortal Kombat 1. Nella Nuova Era del Dio del fuoco Liu Kang, un Havik divino proveniente da un’altra linea temporale ha rubato l’anima di Bi-Han per creare il tirapiedi perfetto: Noob Saibot. Nei panni di Sub-Zero, Bi-Han era il Gran Maestro senza pietà dei Lin Kuei, che voleva rendere il suo clan la forza dominante del Regno della Terra. Nei panni di Noob Saibot, Bi-Han è determinato a fomentare l’anarchia. Non avrà pace finché non avrà sradicato ogni forma di autorità.

Il nuovo trailer mette in bella mostra l’imponente set di mosse di Noob Saibot, inclusi l’uso del teletrasporto per abbattere gli avversari e dei proiettili spettrali, che possono esplodere dopo essersi attaccati ai nemici, e il potere di utilizzare attacchi assistiti dalle ombre per eliminare i rivali. Il video inoltre fornisce un assaggio dell’Animality di Noob Saibot, la brutale mossa finale che gli permette di trasformarsi in un coccodrillo per annientare gli avversari sconfitti. Le Animality preferite dai fan saranno disponibili come aggiornamento gratuito dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Kombat 1 in concomitanza con l’uscita di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, che avverrà il 24 settembre.

Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano è la nuova espansione di Mortal Kombat 1, l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios, che ha venduto finora più di 4 milioni di copie nel mondo. L’espansione presenta la fase successiva della storia che ha plasmato il genere e che è incentrata sulla pace e l’anarchia con i nuovissimi capitoli della modalità Storia a filmati (disponibili dal 24 settembre), insieme all’aggiunta del Kombat Pack 2 che include sei personaggi giocabili: Cyrax, Sektor e Noob Saibot (disponibili dal 24 settembre), e i combattenti ospiti, Ghostface (dal franchise Scream), T-1000 (Terminator 2: Il giorno del giudizio) e Conan il Barbaro (il periodo di uscita successivo al lancio verrà rivelato in seguito).

Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano sarà disponibile digitalmente dalle 17:00 del 24 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Windows PC (Steam ed Epic Games Store). Tutti i preordini di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano riceveranno quattro nuove skin dei personaggi, tra cui Scorpion matrimonio, Mileena imperatrice e le versioni classiche Ultimate Mortal Kombat 3 di Sub-Zero e Noob Saibot (disponibili dal 24 settembre).

Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).