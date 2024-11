Spyro Reignited Trilogy: disponibile da oggi su Game Pass

Dopo numerosi rumors che si son rincorsi per mesi, Microsoft lo ha reso ufficiale, a partire dalla giornata di oggi Spyro Reignited Trilogy è disponibile su tutti i tier dell’abbonamento Xbox Game Pass. Questa raccolta di remaster contenente i primi tre capitoli della saga, ha raggiunto l’impressionante cifra delle oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Spyro Reignited Trilogy è disponibile anche su Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e da oggi anche su Game Pass.Di seguito trovate l’elenco dei requisiti richiesti dalla versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7850

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon RX 480

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX

Insomma sembra proprio che il colosso di Redmond stia puntano davvero forte su questa piattaforma, anche se recentemente ha dovuto rimodulare i prezzi dei vari tier, per rafforzarlo. Nel corso del 2024, sono approdati sulla piattaforma numerose produzioni di grosso calibro, fra cui citiamo Diablo IV, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy e Call of Duty Black Ops 6. L’anno prossimo non sarà da meno con numerosi titoli tripla-A di cui è già stato confermato l’arrivo al Day One sul servizio di abbonamento da parte della compagnia.