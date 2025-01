Achilles Survivor: annunciata la data d’uscita in Early Access

Il team di sviluppo Dark Point Games ha da poco annunciato la data d’uscita in accesso anticipato di Achilles Survivor, fissata per il prossimo 29 gennaio 2025 su PC. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un trailer che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e mezzo si concentra principalmente sul gameplay mostrando alcuni adrenalinici combattimenti. Graficamente parlando, il titolo si difende piuttosto bene già a questo stadio dello sviluppo, grazie ad un engine capace di portare su schermo una buona quantità di dettagli. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC di Achilles Survivor.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i3-8100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8400

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 580

Segnaliamo infine che attualmente il gioco, non supporta la lingua italiana, e non vi sono attualmente informazioni su una sua possibile aggiunta futura. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.