Etheria Restart: pubblicato il trailer d’annuncio

Il team di sviluppo XD ha da poco annunciato la sua nuova proprietà intellettuale intitolata Etheria Restart attualmente in sviluppo solamente per PC e mobile. Per celebrare l’annuncio la compagnia ha anche pubblicato un trailer che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e mezzo mostra alcune sequenze di gameplay alternate a delle scene d’intermezzo. La compagnia ha dichiarato che almeno per ora, Etheria Restart non arriverà su console current-gen, senza però rilasciare altri dettagli in merito a questa scelta. Di seguito, trovate i requisiti richiesti dalla versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 2500 or AMD FX-4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 660Ti o AMD R9 270 con 2+ GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit o Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 6500 or AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia RTX2070 or AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Articoli Consigliati Palworld: annunciata una nuova roadmap dei contenuti Star Wars: nuove informazioni in arrivo ad aprile sullo strategico?

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.