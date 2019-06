Final Fantasy VII Remake: Tetsuya Nomura conferma la presenza dell’Honey Bee Inn

Final Fantasy VII Remake è il protagonista dell’ultimo numero di Weekly Famitsu, con la presenza di un’intervista con Testuya Nomura, che ha condiviso nuovi dettagli sul gioco. Tramite le sue parole scopriamo che l’Honey Bee Inn sarà presente in una versione modificata, l’adattamento è stato rese necessario dal cambiamento dei tempi. Non è ancora chiaro come sarà gestito, ci auguriamo che queste parole non celino una censura di quella famosa scena.

Final Fantasy VII Remake: censura anche su Tifa?

Sempre grazie a questa intervista scopriamo anche che Aerith e Tifa sono viste come l’incarnazione dello stile orientale e occidentale. Per quanto riguarda Tifa, che abbiamo visto per la prima volta nell’ultimo trailer, è stato deciso di rappresentarla con un fisico atletico. Il dipartimento di etica di Square Enix ha inoltre deciso di ridurre il seno, questo per non rendere sconvenienti le scene action.

Proprio parlando del combattimento, e quindi del fatto che si è passati dai turni all’action, Nomura ha spiegato che si potrà scegliere se combattere tramite shortcut o usare la pausa tattica. Ogni personaggio giocabile avrà diverse affinità nemiche e saranno necessari item per il recupero MP, inoltre per motivi di level design saranno presenti nuovi nemici.

Final Fantasy VII Remake sarà pubblicato su PlayStation 4 il 3 marzo 2020.