Monkey King Hero is Back: ecco il nuovo trailer

Monkey King Hero is Back è tornato finalmente a mostrarsi durante la conferenza PlayStation al ChinaJoy 2019, l’evento dedicato ai giocatori cinesi. Il titolo è basato sul film animato del 2015 ed è l’adattamento di uno dei più grossi franchise del paese.

Monkey King Hero is Back: un trailer scoppiettante

Il palco del ChinaJoy è stato lo scenario perfetto non solo per divulgare il nuovo video, ma anche alcune informazioni sul titolo. All’interno del gioco si condivideranno tre personaggi principali (Monkey King, Pigsy e Liu Jiang), per affrontare diversi mostri rivali utilizzando abilità e magie, senza dimenticare la cooperazione. Vi lasciamo al trailer che trovate in calce alla notizia, ricordandovi che al momento non è stata ancora annunciata la data di uscita.

