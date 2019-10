Dragon Quest: i primi tre capitoli in edizione fisica arriveranno ad ottobre in Asia

Dragon Quest, II e III per Nintendo Switch si preparano a sbarcare nei negozi. Nel corso delle scorse ore, infatti, Square Enix ha annunciato la data di uscita della versione fisica dei tre giochi.

Dragon Quest: tutto in unico pacchetto

I primi tre capitoli del jRPG di casa Square Enix saranno distribuiti nei territori asiatici a partire dal 24 ottobre 2019. I giochi usciranno in un unico pacchetto, di cui possiamo ammirare la cover art in calce alla notizia. Per ora non è stata ancora confermata la data di uscita del bundle per l’Europa, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in dirittura d’arrivo.

