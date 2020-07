La Ragazza della Palude: in arrivo il film tratto dal best seller di Delia Owens

La Ragazza della Palude è ormai un fenomeno letterario. Scritto da Delia Owens, il romanzo ruota attorno a un fitto e misterioso omicidio ambientato nella zona rurale della Carolina del Nord, esplorando sensibilmente anche una narrazione del raggiungimento della maturità e tagliando tra più linee temporali. Reese Witherspoon l’ha amata così tanto, ha fatto di lui una selezione ufficiale del suo “Reese’s Book Club“, ed è ora decisa a produrre l’adattamento cinematografico, e finalmente l’adattamento cinematografico dell’amato libro di Witherspoon ha trovato il suo regista.

Secondo The Hollywood Reporter, Olivia Newman dirigerà La Ragazza della Palude, da una sceneggiatura di Lucy Alibar (Re della Terra Selvaggia). L’ultimo lungometraggio di Newman è stato il pluripremiato First Match, un dramma sportivo di Netflix con protagonista Elvire Emanuelle, Yahya Abdul-Mateen II e Jharrel Jerome su un’adolescente di Brooklyn che si unisce alla squadra di wrestling di un ragazzo per cercare di migliorare la sua vita.

Si prospetta un’immagine più grintosa della prosa spesso lirica che La Ragazza della Palude potrebbe suggerire in modo intuitivo, e sarà interessante vedere Newman modificare il suo stile per adattarlo all’adattamento (sebbene THR riferisca che aveva riscritto la sceneggiatura di Alibar). Newman ha anche diretto episodi di serie tv drammatiche come FBI, Chicago Fire e Chicago PD.

Reese Witherspoon sta producendo La Ragazza della Palude per Sony insieme a Lauren Neustadter, partner di produzione di Witherspoon in progetti come Little Fires Everywhere, Big Little Lies e The Morning Show, attraverso il loro banner di produzione Hello Sunshine. Con tutto il talento alla base di questo team e tutta l’esperienza di storie difficili ma empatiche guidate da donne, spesso basate su acclamati libri, questo adattamento di La Ragazza della Palude potrebbe essere il prossimo grande fenomeno tra i film thriller. Per avere ulteriori informazioni su tutte le prossime uscite in programma, potete consultare la nostra sezione Movies.