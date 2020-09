Quake Pro League: l’italiano Vengeur inaugura la stagione con una vittoria

Nella giornata di ieri, è iniziata la stagione 2020-2021 della Quake Pro League. Il torneo di punta del noto FPS Arena Quake Champions vede tra i partecipanti l’italiano Marco “Vengeur” Ragusa, che è arrivato al terzo posto nella scorsa edizione. Il primo match del ragazzo è stato disputato contro il tedesco k1llsen, vincitore dell’anno 2017 dell’evento.

Fortunatamente, l’inaugurazione del nuovo anno Esports di Quake Champions è iniziato nel migliore dei modi per il nostro connazionale. Lo scontro è terminato con un ottimo risultato di 2-1, dimostrando come lo spirito competitivo di Ragusa sia ancora vivo.

Sarà questa la giusta annata che confermerà il potenziale del giocatore? Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire cos’altro avrà in serbo per noi durante la nuova Quake Pro League che ci attende.

The Cheetah has been tamed! @myztrovengeur gets the series win 2-1 over @k1llsen to start his Season 2 run! GGWP!#QuakeProLeague #LetsGoMyztro #PlayToWin pic.twitter.com/PQcuSmJA0P

— Myztro Gaming (@MyztroGaming) September 6, 2020